Polen verschiebt Präsidentschaftswahl, die als Brief-Votum stattfinden soll

Die für Sonntag geplante Präsidentschaftswahl in Polen wird wegen der Corona-Pandemie kurzfristig verschoben. "Der früheste mögliche Termin ist Juni", sagte Vizeministerpräsident Jacek Sasin am Donnerstag dem Radiosender RMF FM. Präsident Andrzej Duda sagte, er hoffe, dass die Wahl "so bald wie möglich" stattfinden könne.

Das Parlament machte unterdessen den Weg frei für eine Umstellung auf eine komplette Briefwahl, um das Risiko einer Virus-Ansteckung zu minimieren. Einige Abgeordnete aus dem Regierungslager hatten ihre Zustimmung an die Bedingung geknüpft, dass die Wahl verschoben wird. Die von der nationalkonservativen Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) angeführte Koalition drohte an dem Streit zu zerbrechen.

Die PiS wollte die Wahl unbedingt so früh wie möglich abhalten, da die Siegeschancen des von ihr unterstützten Amtsinhabers Duda als sehr gut galten. Das Beharren auf dem Wahltermin mitten in der Corona-Pandemie stieß jedoch bei vielen Polen auf Unverständnis. Die PiS wollte daher kurzfristig eine reine Briefwahl ansetzen lassen. Das wiederum lehnten Teile des Regierungslagers ebenso ab wie die Opposition, die sich ohnehin wegen der Einschränkungen zur Eindämmung des Virus im Wahlkampf benachteiligt sah. Moniert wurde, dass eine komplette Umstellung auf eine Briefwahl so wenige Tage vor dem eigentlichen Wahltermin zu massiven organisatorischen Problemen führen und keine faire Abstimmung ermöglichen würde.

Erklärt Gericht Wahl für ungültig?

Erst wenige Stunden vor dem im Parlament angesetzten Votum über die Briefwahl gelang am Mittwochabend dann doch noch überraschend eine Einigung innerhalb des Regierungslagers. Der Kompromiss zielt darauf ab, faktisch die Wahl am Sonntag einfach nicht stattfinden zu lassen. Der Oberste Gerichtshof soll sie deswegen für ungültig erklären, woraufhin der Parlamentspräsident einen neuen Termin ansetzen könnte.

Bei Verfassungsexperten ist das Vorgehen umstritten. "Das ist erstaunlich", sagte Ryszard Piotrowski von der Uni Warschau. "Wie kann man sich ein demokratisches Land vorstellen, in dem Politiker entscheiden, wie der Oberste Gerichtshof urteilt?" Einige Kritiker sehen einen potenziellen Verstoß gegen das Wahlgesetz.

Über einen neuen Termin für das Votum gab es vorerst keine Klarheit. Vertreter der Opposition begrüßten zwar die Tatsache, dass die Wahl nun verschoben wird. Sie kritisierten aber die Art und Weise, wie die Lösung gefunden wurde. "Nicht das Verfassungsgericht, nicht die parlamentarische Mehrheit, nicht die Wahlkommission entscheiden, sondern nur der PiS-Vorsitzende Kaczynski", sagte der Präsidentschaftskandidat vom Linksbündnis, Robert Biedron.

Die PiS habe ihren Fehler eingesehen, sagte der Bewerber der konservativen Bauernpartei (PSL), Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. "Die Regierung war nicht in der Lage, die Wahl abzuhalten, und muss sich dafür bei den Polen entschuldigen", so der Politiker.

EU-Justizkommissar Didier Reynders twitterte, er habe die Verlegung der Wahl registriert und sei erfreut über die Debatte, die es in Polen zu dem Thema gegeben habe. Die EU-Kommission werde die Organisation der Abstimmung weiter genau verfolgen.