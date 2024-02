Polen: Tusk bringt Neuwahlen ins Gespräch

"Wenn es nicht möglich ist, zu regieren, weil er sich einmischt, und wenn sie vorgezogene Wahlen wollen, werden sie sie bekommen", sagte Tusk am Donnerstag in Brüssel mit Blick auf Duda und seine Verbündeten aus der rechtsnationalistischen Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS).

Tusk wirft dem Staatschef vor, die Arbeit der neuen Regierung zu behindern. Am Mittwoch hatte Duda das neue Budgetgesetz unterzeichnet, dieses aber umgehend dem Verfassungsgericht vorgelegt. Er verwies dabei auf die Abwesenheit von zwei PiS-Abgeordneten bei der Abstimmung über das Budget, das vom Parlament mit deutlicher Mehrheit beschlossen worden war.

Wachsende Spannungen

Seit den ersten Entscheidungen des neuen Kabinetts, vor allem in den Bereichen Justiz und Medien, wächst die Spannung zwischen Regierung und Staatschef. Zwar sind die Befugnisse des Präsidenten in Polen relativ begrenzt, doch kann Duda mit seinem Vetorecht jedes neue Gesetz blockieren. Außerdem sind das Verfassungsgericht und teilweise auch der Oberste Gerichtshof nach wie vor in der Hand von PiS-Getreuen.

