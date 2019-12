Polen: Streit um Justizreformen verschärft sich

Wenige Tage nach einem Urteil des Obersten Gerichts des Landes zur neuen Disziplinarkammer streiten Polens rechte PiS-Regierung und die Gerichtspräsidentin Malgorzata Gersdorf über die möglichen Folgen. Diese neue Kammer ist ein Schlüsselelement der von der PiS angestrebten Reformen. Sie kann jeden Richter oder Staatsanwalt entlassen.

Nicht unabhängig

Vergangene Woche hatte das Oberste Gericht geurteilt, dass der Landesjustizrat in seiner neuen Zusammensetzung nicht ausreichend unabhängig von Parlament und Regierung sei. Da die Mitglieder der umstrittenen Disziplinarkammer aber vom Landesjustizrat abgewählt werden, sei auch diese nicht als unabhängiges Organ der Justiz anzusehen.

"Juristisches Chaos"

Die Gerichtspräsidentin forderte nun die Richter der Disziplinarkammer auf, in laufenden Verfahren keine Urteile zu sprechen. Sie warnte vor "juristischem Chaos" und davor, dass Polen womöglich später Schadenersatz leisten müsse. Regierungschef Mateusz Morawiecki sagte dagegen, er werde sich nicht darauf einlassen, "dass einige Richter die Rechtmäßigkeit der Ernennung anderer Richter infrage stellen" und warf seinen Gegnern vor, Chaos anrichten zu wollen. Die EU-Kommission hat wegen der Justizreformen in Warschau bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren eröffnet und Klagen beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) erhoben. Die neue, zuständige, Vizepräsidentin der Kommission, Vera Jourova, kündigte an, das Land bald zu besuchen.