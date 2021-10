Polen schickt mehr Soldaten an die Grenze zu Belarus

Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak kündigte gestern eine Aufstockung der Zahl der Soldaten zur Unterstützung von Grenzschutzbeamten auf 3000 an – ein Plus von 600 im Vergleich zur vergangenen Woche. "Die Sicherung der Grenze ist derzeit die wichtigste Aufgabe", twitterte Blaszczak.

Das Parlament in Warschau hatte erst am vergangenen Donnerstag den Ausnahmezustand an der Grenze zum Nachbarland um zwei Monate bis Ende November verlängert. Am Dienstag hatte Polens Grenzschutz nach eigenen Angaben 13 Migranten festgenommen.