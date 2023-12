Polen: Konflikt um die staatlichen Medien dauert an

Politiker der abgewählten nationalkonservativen Regierungspartei PiS protestierten auch gestern. Der aus der PiS stammende Präsident Andrzej Duda nannte das Vorgehen "völlig unrechtmäßig" und eine Verletzung der Verfassung.

Am Vortag hatte Kulturminister Bartlomiej Sienkiewicz mit einem Schlag die gesamte Führung der Öffentlich-Rechtlichen gefeuert. Dies betraf die Vorstandschefs und die Aufsichtsräte des Fernsehsenders TVP, des polnischen Radios sowie der Nachrichtenagentur PAP. Die Regierung Tusk wirft den Medien vor, sie hätten in den vergangenen acht Jahren unter der PiS-Regierung Parteipropaganda verbreitet. Auch internationale Organisationen hatten die einseitige Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien in Polen kritisiert.

Streit um Nationalbankführung

Auch über die Arbeit von Zentralbankchef Adam Glapinski streiten Präsident Duda und die neue Regierung. Duda stärkte Glapinski am Donnerstag demonstrativ den Rücken. Die Regierung hingegen wirft dem Finanzmanager vor, er habe die Unabhängigkeit der Notenbank untergraben, die Geldpolitik zugunsten der langjährigen PiS-Regierung ausgestaltet und womöglich gegen Verfassungsregeln verstoßen.

Deshalb prüft die neu amtierende Dreierkoalition, Glapinski vor Gericht zu bringen. Der 73-Jährige ist seit Mitte 2016 Gouverneur der Narodowy Bank Polski (NBP) und weist die Vorwürfe zurück.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper