Polen: Deutschland soll für Weltkriegsschäden zahlen

Dies teilte der Vorsitzende der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, am Donnerstag in Warschau mit. Das Gutachten gilt als Grundlage für mögliche Reparationsforderungen an Deutschland. Der Tag der Vorstellung hat hohen Symbolwert: Am 1. September 1939 begann der deutsche Überfall auf Polen.

Es war der Beginn des 2. Weltkriegs mit mindestens 55 Millionen Toten – andere Schätzungen kommen sogar auf bis zu 80 Millionen. Genaue Zahlen gibt es nicht. Allein in Polen kamen nach Schätzungen bis zu sechs Millionen Menschen ums Leben. Nach früheren polnischen Schätzungen, die auf einer Bestandsaufnahme von 1946 plus Zinsen beruhen, belaufen sich die Schäden auf 800 Milliarden Euro.

Auch der Ort der Vorstellung des Gutachtens ist symbolisch: Das Warschauer Königsschloss gilt als Symbol der im Zweiten Weltkrieg einst von Nazi-Deutschland großteils zerstörten und später wiederaufgebauten Stadt.

"Die Deutschen sind in Polen eingefallen und haben uns enormen Schaden zugefügt. Die Besatzung war unglaublich verbrecherisch, unglaublich grausam und hatte Auswirkungen, die in vielen Fällen bis heute anhalten", sagte Kaczynski, der als starker Mann in Polens Politik gilt. Daher werde Warschau von Berlin Reparationen fordern. "Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen, nur weil es jemandem so vorkommt, als befinde sich Polen in einer besonderen, radikal niedrigeren Position als andere Länder." Er sei sich bewusst, dass es zu den Reparationen ein "langer und schwieriger Weg" sei.

Rechtlich abgeschlossen

Deutschland leistete in gewissem Umfang bereits Entschädigung, bis die sozialistische Volksrepublik Polen 1953 auf weitere Reparationen verzichtete. Der offizielle deutsche Standpunkt heute ist, dass die Frage spätestens mit den Vereinbarungen nach der Wende politisch und rechtlich abgeschlossen sei. Berlin verweist auch auf freiwillige Leistungen, etwa im Rahmen der Zwangsarbeiter-Entschädigungen.