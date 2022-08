Das Justizministerium stattete Mar-a-Lago zwei Besuche ab. Der erste, angemeldet, am 3. Juni in Person des Leiters der für nationale Sicherheit zuständigen Abteilung im Justizministerium, Jay Bratt. Der andere sechs Wochen später, unangemeldet, durch zwei Dutzend Agenten des FBI. Diese hatten einen richterlichen Durchsuchungsbefehl in der Tasche.