Plötzlich ist das Präsidentenrennen in Polen offen

Für Polens konservativen Staatschef Andrzej Duda ist er der gefährlichste Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag: Der liberale Oberbürgermeister von Warschau, Rafal Trzaskowski, hat in den Umfragen zuletzt stark zugelegt und könnte mit dem Amtsinhaber bei einer Stichwahl gleichauf liegen.

Der frühere Vize-Außenminister vertritt anders als die nationalistisch-konservative Regierung einen klar europafreundlichen Kurs und ist der Gegenentwurf zum Regierungskandidaten Duda. Der 48-jährige Trzaskowski ist erst spät Mitte Mai in das Rennen um das Präsidentenamt eingestiegen.

Amtsinhaber Andrzej Duda Bild: APA/AFP

Der eigentlich früher geplante Urnengang war wegen der Corona-Pandemie und verfassungsrechtlicher Probleme verschoben worden. Nun soll die erste Runde am 28. Juni – halb als Briefwahl, halb als direkter Urnengang – stattfinden. Auch wenn Duda aus der ersten Runde mit dem besten Ergebnis hervorgehen dürfte, so könnte es für ihn in einer Stichwahl gegen Trzaskowski am 12. Juli eng werden, wenn die anderen Kandidaten ausgeschieden sind.

Kurzfristig eingesprungen

Denn der Oppositionskandidat Trzaskowski setzt den Rechtsnationalen schon seit geraumer Zeit schwer zu. 2018 schaffte er bei der Kommunalwahl in Warschau einen Erdrutschsieg gegen den Kandidaten der Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS).

Als im Mai die zunächst von der liberalen "Bürgerplattform" (PO) aufgestellte Bewerberin ihre Kandidatur wegen mieser Umfragewerte zurückzog, sprang der 48-Jährige kurzfristig ein und machte keinen Hehl aus seiner Motivation: Er stelle sich der "enormen Verantwortung, für einen starken Staat und für die Demokratie zu kämpfen", sagte er damals in Anspielung auf die Angst vor einer Aushöhlung von Rechtsstaat und Demokratie in Polen durch die eigene Regierung.

Im Präsidentschaftswahlkampf war der erklärte "Pro-Semit" zuletzt aber auch unter Druck geraten. Offen hatte er früher in einem Facebook-Post geschrieben, er habe in seiner Jugend auch schon einmal Marihuana geraucht und habe ein Stipendium von dem US-ungarischen Milliardär George Soros bekommen. Nun wurde ihm vorgeworfen, er schließe polnischen Schadenersatz an Holocaust-Opfer nicht aus. Und auch gegen die Rechte von Homosexuellen, für die Trzaskowski eintritt, machten die Rechtskonservativen im katholisch geprägten Polen zuletzt massiv mobil.

Stichwahl am 12. Juli

Amtsinhaber Duda kann laut einer aktuellen Umfrage am Sonntag mit 40 bis 41 Prozent der Stimmen rechnen. Auf Herausforderer Trzaskowski entfallen demnach 30,3 bis 32 Prozent. Eine Stichwahl am 12. Juli ist somit sehr wahrscheinlich.

In Polen amtiert der Präsident fünf Jahre. Das Staatsoberhaupt repräsentiert das Land nicht nur nach außen. Der Präsident hat auch Einfluss auf die Außenpolitik, er ernennt den Ministerpräsidenten sowie das Kabinett und ist im Kriegsfall Oberkommandierender der polnischen Streitkräfte.