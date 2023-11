Plastik-Konferenz: 170 UNO-Staaten ringen um Regeln gegen die Müllberge

400 Millionen Tonnen Kunststoffe werden jedes Jahr weltweit produziert. Aber nur zehn Prozent werden recycelt. Der Rest wird verbrannt, landet auf der Deponie oder irgendwo in der Umwelt. Um diesen Müllberg einzudämmen, wollen die Vereinten Nationen ein internationales Abkommen gegen Plastikverschmutzung auf den Weg bringen. In Nairobi in Kenia suchen diese Woche Unterhändler aus mehr als 170 Ländern nach einer Lösung.

Was ist das Problem? Die weltweite Plastikproduktion hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Die größte Sorge ist der Lebenszyklus des Plastiks – denn einmal hergestellt, dauert es Jahrhunderte, bis sich Plastik wieder zersetzt. Schätzungen zufolge landen allein in den Meeren zwischen 4,8 und 12,7 Millionen Tonnen Plastikmüll pro Jahr. Dort schaden sie den Ökosystemen, ob als kleinste Teilchen – sogenanntes Mikroplastik – oder durch die Freisetzung giftiger Chemikalien.

Was soll gegen die Plastikverschmutzung unternommen werden? Vertreter von mehr als 170 Staaten wollen ein weltweites Abkommen ausarbeiten. Es soll verbindliche Maßnahmen für den gesamten Lebenszyklus von Kunststoffen festlegen – von den Mengen, in denen einzelne Materialien hergestellt werden, über das Design von Plastikprodukten bis hin zur Entsorgung und Wiederaufbereitung von Plastikmüll. Nach Sitzungen in Uruguay und Frankreich ist die Verhandlungsrunde in Kenia nun die dritte von fünf. 2025 soll ein Staatengipfel das Abkommen beschließen.

Was soll in dem Abkommen stehen? Unterhändler betonen, dass es nicht darum gehe, Plastik zu verteufeln oder zu verbieten. Das Abkommen soll vielmehr bestimmen, ob und wie stark die Herstellung von verschiedenen Kunststoffen beschränkt wird und mit welchen Mitteln das erreicht werden soll. Außerdem geht es um den Umgang mit Plastikmüll – sowohl in den einzelnen Staaten als auch über Landesgrenzen hinweg – ebenso wie um die Wiederverwendung.

Worüber wird gestritten? Viele grundsätzliche Fragen sind noch offen, zum Beispiel, was überhaupt unter den Geltungsbereich des Abkommens fällt – denn der umgangssprachliche Begriff Plastik umfasst viele verschiedene Arten von Kunststoffen. Uneinigkeit besteht etwa in der Frage der rechtlich verbindlichen Zielvorgaben und ob und in welchem Umfang die Produktion begrenzt wird. Vor allem ölreiche Staaten wollen den Fokus auf Recyclingprozesse statt auf Beschränkungen bei der Herstellung setzen. Auch bei der Finanzierung prallen verschiedene Interessen aufeinander: Entwicklungs- und Schwellenländer erwarten, von Industriestaaten bei der Bewältigung der Kosten unterstützt zu werden.

Was wollen die Umweltschützer? Greenpeace fordert, die Plastik-Neuproduktion bis 2040 um mindestens 75 Prozent zu reduzieren und Einwegplastik abzuschaffen. Zudem soll es einen sozial gerechten Übergang zu einer auf Wiederverwendung basierenden klimafreundlichen Wirtschaft geben. "Mit globalen Regeln, die die Verursacher stärker in die Pflicht nehmen, können wir eine gerechtere Wertschöpfungskette für Plastik schaffen und die Umwelt entlasten", sagte Plastik-Expertin Laura Griestop vom WWF.

Was wollen Industrievertreter? Die Hersteller wollen sich ungern in der Produktion einschränken lassen und betonen stattdessen die Rolle von Recycling. Der Interessenverband Plastics Europe fordert etwa den Ausbau von Abfallverwertungssystemen weltweit sowie verbindliche Vorgaben für den Einsatz recycelten Materials sowie für reparierbare und wiederverwertbare Produkte. Hersteller sollten auch einen finanziellen Beitrag zur Abfallentsorgung leisten. "Entscheidend ist es, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Kunststoffe aus nicht-fossilen Rohstoffen herzustellen und sie am Ende ihrer Nutzung konsequent im Kreis zu führen", fordert der Verband der Chemischen Industrie (VCI).

Wie lautet die Position Österreichs? Österreich setzte sich von Anfang an für ein Ende der globalen Plastikverschmutzung ein. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler fordert auch ein Exportverbot: "Es kann nicht sein, dass unser Plastikmüll auf illegalen Deponien in Asien oder Afrika landet. Das führt nur dazu, dass über kurz oder lang tonnenweise Plastikmüll in den Meeren landet."

