Plant Kremlchef Putin bereits seine Flucht ins Exil?

Sollte Putin den Krieg in der Ukraine verlieren, dann wird es ungemütlich für ihn und seine Machtelite.

Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin läuft im Ukraine-Krieg vieles nicht nach Plan. An der Front hagelt es reihenweise Rückschläge, Tausende russische Soldaten ließen bereits ihr Leben und nun scheint sogar das eigene Territorium nicht mehr sicher, wie die jüngsten Angriffe auf Militärstützpunkte tief im eigenen Land zeigen. Aber was passiert, wenn Putin tatsächlich den Krieg verliert? Nach Angaben eines Kreml-Insiders liegt für diesen Fall bereits ein Notfallplan in der Schublade.