Plan B für US-Wahl: Was wäre, wenn Biden oder Trump ausfallen?

Es ist eine unerhörte Frage. Und normalerweise eine rein hypothetische: Was passiert, wenn der US-Präsidentschaftskandidat der Demokraten oder der Republikaner in letzter Minute ausfällt? Weil er schwer erkrankt, plötzlich stirbt, weil schwere familiäre Probleme auftauchen – oder gar, weil der Anwärter fürs Weiße Haus ins Gefängnis muss? In diesem Wahljahr in den USA ist nichts normal, und solche wild anmutenden Fragestellungen sind auf einmal gar nicht mehr so hypothetisch.