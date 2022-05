Plagiatsvorwürfe gegen den CSU-Generalsekretär

"Meine Doktorarbeit wurde von mir nach bestem Wissen und Gewissen erstellt", teilte Huber gestern mit. "Dennoch bitte ich aus Gründen der Transparenz die Ludwig-Maximilians-Universität München, die Arbeit erneut zu überprüfen."

Hintergrund sind Vorwürfe des Plagiatsforschers Jochen Zenthöfer, der in der "Bild am Sonntag" von Zitaten ohne oder mit falscher Quellenangabe in der Dissertation sprach. Zudem sagte Zenthöfer, die Maßstäbe des guten wissenschaftlichen Arbeitens seien nicht eingehalten worden. Die Fehler gingen über einzelne Fehler bei der Zitierweise hinaus. Es sei ein Stadium erreicht, an dem die Universität die Arbeit überprüfen müsse.

Huber hatte 2007 seine Arbeit mit dem Titel "Der Einfluss der CSU auf die Westpolitik der Bundesrepublik Deutschland von 1954-1969 im Hinblick auf die Beziehungen zu Frankreich und den USA" vorgelegt. Am Sonntag sagte er: "Mehr als 20 Seiten Literaturverzeichnis und mehr als 600 Fußnoten belegen die Quellenarbeit."

Huber war erst am Freitag als CSU-Generalsekretär vorgestellt worden. Der 44-Jährige übernahm den Posten von Stephan Mayer, der nach nur gut zwei Monaten im Amt seinen Rücktritt erklärt hatte.