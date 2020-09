Plädoyer für europäische Zusammenarbeit

Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat." Helmut Brandstätter, der frühere Journalist und derzeitige außenpolitische Sprecher der Neos im Parlament, ist besorgt über die Entwicklung der EU. Er sieht das Friedensprojekt ernsthaft gefährdet. Daher hat er das Buch "Letzter Weckruf für Europa" geschrieben, das heute, Donnerstag, um 18.30 Uhr in der Buchhandlung Veritas in Linz und am Freitag im Donausaal Mauthausen (18.30 Uhr) präsentiert wird.

Der Autor ist überzeugt davon, dass Europa nur ernst genommen werde, "wenn es zumindest regionale Machtansprüche stellt, dabei aber immer unsere Werte von Demokratie und Freiheit hochhält". Und er schreibt weiter: "Meine Überzeugung ist: Einzelne Nationalstaaten sind zu schwach für die globalen Auseinandersetzungen, die vor uns liegen. Das gilt auch für den Exportweltmeister Deutschland oder die Atommacht Frankreich. Wir werden es nur gemeinsam schaffen oder gemeinsam alles verlieren."

Helmut Brandstätter: Letzter Weckruf für Europa, Verlag Kremayr & Scheriau, 288 Seiten, 24 Euro

Artikel von Clemens Schuhmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel c.schuhmann@nachrichten.at