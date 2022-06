Pfingsten tritt die Kurienreform des Papstes in Kraft

Nach mehrjähriger Arbeit veröffentlichte der Vatikan im März die von Papst Franziskus verordnete Neuordnung der Römischen Kurie – die Gesamtheit der Behörden und Gerichte, die der Papst zum Regieren der Weltkirche nutzt. Die Apostolische Konstitution "Praedicate evangelium" tritt morgen, Pfingstsonntag, in Kraft.

Sie bringt laut "Kathpress" wichtige Neuerungen: Kurienchefs können demnach künftig auch Laien sein, Männer oder Frauen. Eine der Behörden leitet der Papst selbst. Und sein Sozialarbeiter wird aufgewertet. Spätestens mit 80 Jahren muss jeder Kuriale künftig in Pension gehen – mit Ausnahme des Papstes selbst.

Die Behörden heißen nun Dikasterium statt Kongregation oder Rat. Dass die neue Behörde für Evangelisierung an erster Stelle und damit vor der Glaubenskongregation genannt wird, werten Experten als Zeichen – zumal sie der Papst selbst leiten will.

Allerdings stellte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin bereits klar: Das Staatssekretariat zeichnet für ein weitgehend harmonisches Handeln des Heiligen Stuhls verantwortlich. Mehr Transparenz und Kontrolle der Vatikan-Finanzen soll das Wirtschaftssekretariat bringen. Bei dem muss jede Behörde nun Ausgaben über 150.000 Euro genehmigen lassen.

An die Glaubenskongregation wird mit dieser Neuerung die 2014 errichtete päpstliche Kinderschutzkommission angegliedert; eine eigene Leitung soll diese indes behalten. Direkt nach der Behörde für die Glaubensbehörde folgt jene für Sozial- und Nothilfe. Damit steht – zumindest im Inhaltsverzeichnis – der päpstliche Sozialbeauftragte noch vor jenen Präfekten, die für Bischöfe, Orden, Klerus zuständig sind. In der Praxis muss das nicht viel heißen; gleichwohl ist es ein klares Signal an die traditionsbewusste Kurie.

Die nun festgelegte Öffnung höchster Kurienämter für Laien hatte sich laut Beurteilung von "Kathpress" angekündigt. Seit vier Jahren leitet Paolo Ruffini als erster Laie eine Behörde des Vatikans: jene für Kommunikation. Im Synoden- und im Staatssekretariat, in der Entwicklungsbehörde sowie im Governatorat des Vatikanstaates hatte Papst Franziskus zuletzt gleich mehrere Frauen in hohe Aufgaben berufen.

Neu ist, dass die Vollmacht eines Kurienamtes nicht mehr an einer Weihe, sondern allein vom Papst verliehen wird – egal ob an einen Bischof, einen Priester, einen Ordensmenschen oder einen weiblichen beziehungsweise männlichen Laien.