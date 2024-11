Pete Hegseth: Aus dem TV-Studio ins Pentagon

Die Schlagzeile des Nachrichtenmagazins Politico zitierte die Frage eines ungenannten Verteidigungsexperten: "Who, the f... is this guy?" – wer zur Hölle ist dieser Typ? Donald Trump hat den Moderator einer Wochenend-Talkshow von Fox News, Pete Hegseth, als nächsten US-Verteidigungsminister nominiert. Seither beschäftigt diese Frage nicht nur das militärische und politische Führungspersonal des Landes, sondern auch die Verbündeten in der NATO.