Peru: Explosives Warten auf das Wahlergebnis

Die Stichwahl um die Präsidentschaft in Peru wird zu einem Auszählungskrimi: Der sozialistische Kandidat Pedro Castillo und die Rechtspopulistin Keiko Fujimori liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das noch einige Tage anhalten könnte.

Laut ersten Ergebnissen vom vom Sonntag lag Castillo zunächst knapp in Führung, was sich im Laufe der Nacht aber wieder änderte. Nach Auszählung von knapp 90 Prozent der Stimmen entfielen danach 50,17 Prozent auf Fujimori, 49,82 Prozent Prozent auf Castillo. Die Behörden verwiesen jedoch darauf, dass die Stimmen aus dem ländlichen Raum noch abgewartet werden müssen. Dort hat Castillo mehr Rückhalt als Fujimori. Die Tochter des wegen Menschenrechtsverletzungen inhaftierten Ex-Präsidenten Alberto Fujimori mahnte in einer ersten Erklärung um Zurückhaltung, man müsse auf das offizielle Ergebnis warten.

Auch Castillo rief zur Ruhe und zur Wachsamkeit auf. Die bisher bekannten Ergebnisse seien nicht das offizielle Endergebnis. Auf Twitter hatte er zuvor die Bevölkerung aufgerufen, jede einzelne Stimme zu verteidigen. Die Behörden befürchten bereits Krawalle.

Peru leidet sehr unter der Corona-Krise. Die Wirtschaft ist stark eingebrochen und die Armut hat sich um mehr als 30 Prozent erhöht.