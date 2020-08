Die Hundstage des Sommers liefern einen Vorgeschmack auf das, was in Amerika am 3. November in größerem Stil passieren könnte. Vor dem Haus des neuen Chefs der Post, Louis DeJoy, im Washingtoner Stadtteil Kalorama, zogen Demonstranten mit Töpfen, Pfannen und Trillerpfeifen auf, um Alarm gegen die Sabotage einer beliebten Institution zu schlagen.