Peking nimmt Impfpflicht nach zwei Tagen zurück

In Peking gilt nun doch keine Impfpflicht für öffentliche Orte wie Fitnessstudios und Museen. Die Behörden haben einen ungewöhnlichen Rückzieher gemacht – nur zwei Tage nachdem die neue Regelung angekündigt worden war.

Demnach können die Bewohner der chinesischen Hauptstadt auch weiterhin "nur" mit einem 72 Stunden alten negativen PCR-Test und einem grünen Code in der Corona-App öffentliche Gebäude und Veranstaltungen betreten. Impfungen seien zwar eine wichtige Maßnahme zur Pandemiebekämpfung, sie blieben jedoch freiwillig, verkündete die Pekinger Seuchenschutzbehörde. Der Rückzieher in der autoritär regierten Volksrepublik erfolgte auch für Insider überraschend. Offenbar reagierten die Behörden auf den massiv gewachsenen Unmut in der Bevölkerung. Millionen ältere Menschen sind in China weiterhin nicht geimpft. Zudem haben zuletzt tausende Eltern protestiert, weil ihre Kinder nach der Impfung Diabetes bekamen. In China sind nur heimische Covid-19-Impfstoffe wie Sinopharm und Sinovac zugelassen.

Beobachter befürchten aber, dass das Aus für die Impfpflicht die Möglichkeit für einen Ausstieg aus der rigorosen Null-Covid-Politik verhindert. Selbst bei einzelnen Coronafällen werden derzeit ganze Häuserblöcke abgeriegelt.