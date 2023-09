Peking als Rettungsanker für Assad

Auf Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping wird der syrische Staatschef Baschar al Assad am heutigen Donnerstag Peking besuchen. Die Reise findet vor dem Hintergrund anhaltender Massendemonstrationen in Syrien statt, bei denen in fast allen Landesteilen "der Sturz des Regimes" gefordert wird. Es ist daher kein Wunder, dass offizielle Regierungsstellen in Damaskus die China-Reise Assads als "sehr wichtig" bezeichneten.