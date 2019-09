Paukenschlag in Großbritannien: Premier Johnson verliert Mehrheit

"Ich will keine Wahl, und sie wollen keine Wahl", antwortete Premier Boris Johnson am Montagabend noch auf Spekulationen. Doch am Dienstagabend schienen diese Neuwahlen fix zu sein, nachdem der Regierungschef im Parlament überraschend die Mehrheit verloren hatte. Tory-Mandatar Phillip Lee wechselte während der ersten Rede Johnsons als Premier im Unterhaus zu den Liberaldemokraten.

Der Wechsel erfolgte unmittelbar vor dem entscheidenden Machtkampf zu den höchst umstrittenen Brexit-Plänen des Regierungschefs. "Ich bin zu der Einsicht gekommen, dass es mir als Abgeordnetem der Konservativen nicht mehr möglich ist, den Interessen meiner Wähler und denen des Landes zu dienen", sagte Lee in einem Statement. Die Regierung Johnson treibe einen schädlichen Brexit aggressiv voran und gefährde die Integrität des Landes.

Das Unterhaus war gestern zu einer Sitzung aus der Sommerpause zurückgekehrt. Am Abend ließ Parlamentssprecher John Bercow eine Notfalldebatte zu, nachdem 18 Abgeordnete diese über den EU-Austritt Großbritanniens beantragt hatten. Sie starteten damit ein Gesetzgebungsverfahren, um einen ungeregelten Austritt am 31. Oktober noch zu verhindern.

Während die Regierung strikt dagegen ist, wird dieses Vorhaben nicht nur von der Opposition unterstützt. Es wurde auch die Zustimmung von rund 20 Rebellen der regierenden Tories erwartet. Sollten die Gegner eines No-Deal-Brext gewinnen – die Abstimmung war bei Redaktionsschluss noch im Gange – könnten sie heute ihren Gesetzesantrag einbringen. Bekäme dieser dann eine Mehrheit, sicherte Johnson zu, sich daran halten zu wollen.

Ungeachtet der Zustimmung zu diesem Gesetz sind Neuwahlen nach dem Verlust der Regierungsmehrheit für Johnson absehbar. Insider rechnen damit, dass diese am 14. Oktober stattfinden.

Johnson kann diese Wahlen aber nicht selbstherrlich ansetzen, sondern braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus. Um die erforderlichen 434 Stimmen zusammenzubekommen, müsste aber vor allem die Labour-Party mitziehen.

"Festgeschriebene Garantie"

Labour will aber nur unter einer Bedingung zustimmen: Es müsse eine "festgeschriebene Garantie" geben, dass es nicht während des Wahlkampfs zu einem ungeregelten EU-Ausstieg komme. Es müsse zudem ausgeschlossen werden, dass der Premier einen einmal festgelegten Wahltermin nachträglich ändere.

