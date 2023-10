Parlamentswahlen in Polen: Eine Richtungsentscheidung auch für die EU

Rückt Polen wieder näher an die Europäische Union heran, oder setzt die Regierung in Warschau ihren Konfrontationskurs fort? Vor dieser Richtungsentscheidung standen gestern rund 30 Millionen Wahlberechtigte in Polen. Bei den Parlamentswahlen ging es um 460 Mandate im Abgeordnetenhaus.

Laut jüngsten Umfragen würde die regierende nationalkonservative PiS (Recht und Gerechtigkeit) von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und dessen wahrem Chef Jaroslaw Kaczynski zwar Stimmen verlieren, aber erneut stärkste Partei werden. Offen dabei war, ob es für die PiS zur Regierungsbildung reicht, oder ob sie Koalitionspartner braucht.

Deutlich hinter der PiS sollte das Oppositionsbündnis, die liberalkonservative Bürgerkoalition (PO) von Donald Tusk landen. Tusk war von 2019 bis 2022 Vorsitzender der Europäischen Volkspartei, zuvor (2014 bis 2019) Präsident des Europäischen Rates und von 2007 bis 2014 Ministerpräsident der Republik Polen.

Als Koalitionspartner dürfte für die PiS nur die rechtsextreme Konföderationspartei infrage kommen, die ein Ende der Hilfen für die Ukraine fordert. Deren Chef Slawomir Mentzen sagte im Wahlkampf: "Es wird keine Koalition mit der PiS geben." So müsste PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski entweder genug Konföderationsabgeordnete mit lukrativen Posten in sein Lager locken – oder eine von den Ultrarechten tolerierte Minderheitsregierung führen.

Die PO wiederum könnte für eine Koalition zwei weitere Parteien gewinnen: das Linksbündnis Lewica und den konservativ-proeuropäischen Dritten Weg.

13. und 14. Rentenbezug

Die PiS hat den Wahlkampf stark dominiert. Sie warb unter anderem mit dem Ausbau des Sozialstaates. Erst kürzlich wurde das Kindergeld von umgerechnet 108 Euro auf 173 Euro erhöht, Pensionisten bekommen eine "13. Rente", besonders Bedürftige auch eine "14". Die Vertreter der Opposition, vor allem Ex-Regierungschef Tusk, mussten im Wahlkampf ständig versichern, sie würden den Polen diese Sozialleistungen nicht wegnehmen. Sowohl die PO als auch das Linksbündnis und der Dritte Weg werben mit der Lockerung des Abtreibungsrechts, das die PiS zu einer der strengsten Regelungen in Europa gemacht hat.

Parallel zur Parlamentswahl stimmten die Polen in einem Referendum über vier Fragen ab. Eine davon befasste sich mit dem EU-Asylkompromiss. Dieser sieht vor, dass die Aufnahme von Flüchtlingen künftig nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend sein soll. Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, würden zu Ausgleichszahlungen gezwungen. Die PiS-Regierung lehnt das ab.

Flüchtlings-Referendum

Die konkrete Frage lautete: "Unterstützen Sie die Aufnahme von Tausenden illegalen Einwanderern aus dem Nahen Osten und Afrika nach dem von der europäischen Bürokratie auferlegten Mechanismus der verpflichtenden Aufnahme?" Der Ausgang der Volksabstimmung hat keinen Einfluss auf den Entscheidungsprozess. Die anderen Fragen befassten sich mit der Privatisierung staatlicher Unternehmen, dem Pensionsalter sowie der Barriere an Polens Grenze zu Belarus.

