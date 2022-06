Parlamentswahl in Frankreich: Macron muss um Mehrheit zittern

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat im April zwar die Wiederwahl geschafft und sich eine weitere fünfjährige Amtsperiode gesichert. Doch nun kommt erst die große Bewährungsprobe seiner zweiten Amtszeit: Denn um regieren zu können, muss die Präsidentenpartei "Renaissance" (vormals La République en Marche) noch die Parlamentswahlen vom 12. und 19. Juni gewinnen. Ein neues Linksbündnis und die extreme Rechte bringen Macron kräftig unter Druck.

Vor allem der Drittplatzierte des Präsidentschaftswahlkampfs, Jean-Luc Mélenchon wittert Morgenluft. Der linksradikale Volkstribun träumt von einer "Cohabitation", einer geteilten Regierungsverantwortung, bei der der Präsident einen Premierminister aus dem Oppositionslager ernennen muss. Mit seinem antikapitalistischen, europafeindlichen Programm hatte es Mélenchon in der ersten Wahlrunde der Präsidentschaftswahl auf 22 Prozent gebracht. Der 70-Jährige will sein Momentum nutzen und erklärte deshalb die Parlamentswahl vollmundig zur dritten Präsidentschaftswahl-Runde.

Jean-Luc Mélenchon Bild: APA/AFP/Bonnet

Er schaffte es, die zersplitterte Linke zu einen, was als historisch gilt. Das neue Bündnis "Nouvelle union populaire écologique et sociale" (Nupes) setzt sich aus der linkspopulistischen "France insoumise" (Unbeugsames Frankreich), aus der Kommunistischen Partei, den Grünen und der Sozialistischen Partei zusammen (PS). Zum Programm des Linksbündnisses gehört die Senkung des Rentenalters von 62 auf 60 und die Anhebung des Mindestlohns sowie der Mindestrente auf 1500 Euro.

Nupes im Umfragehoch

Aufgrund des Mehrheitswahlrechts, das bei den französischen Parlamentswahlen zum Tragen kommt, ist die Bildung von Bündnissen für einen Wahlsieg essenziell. Immerhin braucht man 15 Abgeordnete für eine Fraktion in der Nationalversammlung.

Daher tritt auch das politische Umfeld des Präsidenten diesmal mit einem Bündnis unter dem Namen "Ensemble!" (Gemeinsam!) auf. Sie wird von der Präsidentenpartei Renaissance, der zentristischen MoDem sowie einigen Kleinparteien – allesamt aus dem liberalen und Mitte-Lager – gebildet.

Laut neuesten Umfragen würden im ersten Wahlgang am Sonntag 28 Prozent der Wähler Nupes ihre Stimme geben, ein Prozent mehr als für das Wahlbündnis "Ensemble". Nupes könnte damit auf 125 bis 215 Mandate in der Nationalversammlung hoffen, "Ensemble" auf 250 bis 300 Sitze.

Die nationalistische Partei "Rassemblement National" (RN) von Marine Le Pen, die sich bisher immer als erste Oppositionspartei sah, bäckt dagegen kleinere Brötchen. Die laut Umfragen möglichen 20 bis 50 Sitze wären bereits ein Erfolg. Derzeit verfügt der RN gerade mal über sechs Abgeordnete. Normalerweise gewinnt in Frankreich die Partei des kurz zuvor gewählten Präsidenten auch die Parlamentswahl. Doch diesmal gerät diese Grundregel ernsthaft in Gefahr: Das liegt auch am weitverbreitetes Desinteresse und der Politikverdrossenheit. Demnach wollen gar 48 Prozent der eingetragenen Wähler nicht zu den Urnen gehen – ein Rekordwert. Hinzu kommt die wachsende Kritik an Macron, der unter anderem als "Präsident der Reichen" geschimpft wird. "Diese Unbeliebtheit der Staatsmacht ab der Wiederwahl des Präsidenten ist etwas völlig Neues", sagt der Politologe Jérôme Jaffré.

Erste aussagekräftige Trends wird es am Sonntag geben. Da die Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten müssen und die Zahl ihrer Stimmen mindestens 25 Prozent der registrierten Wahlberechtigten entsprechen muss, damit sie gewählt sind, wird die endgültige Entscheidung in den meisten Wahlkreisen aber erst am 19. Juni fallen.