Pariser Vertrag: Vom Ziel weit entfernt

Zum bereits fünften Mal jährt sich heute das Zustandekommen des Pariser Klimavertrages. Ende 2015 einigten sich fast alle Nationen der Welt auf das Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius, möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Außerdem soll die Fähigkeit der Länder zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels gestärkt werden, und sie sollen in ihren Bemühungen unterstützt werden. Doch trotz pandemiebedingtem Rückgang der Emissionen ist man von diesem Ziel weit entfernt. Mittlerweile sind die Durchschnittstemperaturen laut UNO bereits um rund 1,2 Grad gestiegen. Ziel des heutigen New Yorker Gipfels ist es daher, die Staaten zu weiteren Anstrengungen zu verpflichten.

Die fünf Jahre seit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens waren nach UNEP-Angaben die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Heuer führten riesige Waldbrände etwa in Sibirien, Kalifornien und Australien, Dürren sowie eine heftige Hurrikansaison der Menschheit vor Augen, was eine außer Kontrolle geratene Erderwärmung anrichten kann.

Wesentlich am Zustandekommen von Paris 2015 war der Konferenzleiter, der damalige französische Außenminister Laurent Fabius, beteiligt: Harte Arbeit, Vertrauen und Ehrgeiz seien die ausschlaggebenden Faktoren für das Gelingen gewesen, sagte er in einem Web-Gespräch fünf Jahre später.

Schon drei Jahre vor Paris hatte der inzwischen 74-jährige Ex-Premier Frankreichs (1984-1986) nach eigenen Angaben mit seinen diplomatischen Vorbereitungen für das zuvor gescheiterte Nachfolgeabkommen zum Kyoto-Protokoll begonnen. Nach fast zweiwöchigen Verhandlungen war es am 12. Dezember bei der COP21 soweit: "Ich sehe den Saal, die Reaktion ist positiv, ich höre keine Einwände", sagte Fabius und besiegelte die Einigung auf der Konferenz in Le Bourget bei Paris per Hammerschlag. Alle 195 beteiligten Staaten sagten Ja zum Abkommen.

Klimawandel dramatischer als Corona

Eher mit Bedauern sieht Fabius die Gegenwart, denn die Mehrheit der Staaten zeigen Pläne, die bis 2030 oder 2050 reichen. Hier brauche es besonders bei den kurzfristigen Zielen mehr "Action", denn auf einen längeren Zeitraum hin betrachtet seien der Klimawandel und seine Folgen dramatischer als jene der Corona-Pandemie.