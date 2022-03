Paris und Ankara wollen vermitteln

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan haben sich über mögliche weitere Vermittlungsversuche zum Krieg in der Ukraine ausgetauscht. Nach einem gut fünfzigminütigen Treffen der beiden am Rande des NATO-Sondergipfels in Brüssel teilte der Elyseepalast mit, dass man weiterhin alle diplomatischen Mittel nutzen werde, um eine Waffenruhe zu erreichen.

"Sobald eine Waffenruhe umgesetzt ist, werden Frankreich und die Türkei sich bereithalten, einen notwendigen Verhandlungsprozess zwischen Russland und der Ukraine zu begleiten." Inwiefern die beiden Länder dabei gemeinsam vorzugehen gedenken, blieb vorerst offen. Beide Präsidenten hatten sich zuletzt stark als Vermittler engagiert.

Macron telefonierte als erster westlicher Politiker nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs mit Kremlchef Wladimir Putin und suchte auch anschließend wiederholt das Gespräch mit dem russischen Staatschef.

Auch die Türkei sieht sich als Vermittler und betont immer wieder, mit diplomatischen Mitteln eine Lösung der Krise erwirken zu wollen. Das Land pflegt enge Beziehungen zu Moskau und Kiew.