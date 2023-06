Paris: Krawalle nach Tod eines 17-Jährigen

Krawallnacht: In Paris wurden Autos in Brand gesteckt.

Im Vorort Nanterre hatte die Polizei den jugendlichen Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Eine Motorradstreife hatte den mit drei Personen besetzten Wagen Dienstagfrüh gestoppt. Als der 17-Jährige unvermittelt wieder losfuhr, fiel der tödliche Schuss.

Die Unruhen begannen daraufhin am Dienstagabend mit einer Demonstration vor der Polizeiwache von Nanterre, in der Nacht griffen sie auf angrenzende Orte über. Mülltonnen, Autos, eine Volksschule und der Anbau eines Rathauses wurden von aufgebrachten Menschen in Brand gesetzt, Einsatzkräfte mit explodierenden Feuerwerkskörpern beschossen. Zwischen Hochhaussiedlungen wurden Barrikaden errichtet und Feuerwehrkräfte bei ihren Einsätzen behindert. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein. Nach Angaben von Innenminister Gerald Darmanin wurden 31 Menschen festgenommen und 24 der insgesamt 1200 eingesetzten Polizeibeamten verletzt. Rund 40 Autos seien ausgebrannt.

Der Teenager soll wegen früherer Verkehrsdelikte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte polizeibekannt gewesen sein. Gegen den Polizisten, der ihn erschoss, werde wegen Totschlags ermittelt.

Ein vom Sender France Info verifiziertes Video zeigt, wie der Beamte seine Waffe bei der Kontrolle auf Höhe der Fahrertür auf das stehende Auto richtet. Die Situation scheint unter Kontrolle, hektische Bewegungen sind nicht zu erkennen. Als der 17-Jährige am Steuer plötzlich losfährt, feuert der Beamte aus nächster Nähe auf den Jugendlichen und trifft ihn tödlich in die Brust.

