 Paradox: Unter den Taliban hat sich die Lage der Frauen auch verbessert

Es war ein verzweifelter Appell, den die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai dieser Tage auf einem Gipfel zum Thema Mädchenbildung in Islamabad an die Welt richtete: Die Taliban-Grausamkeit "kennt keine Grenzen", sagte sie. Obwohl die in Afghanistan herrschende Miliz bei ihrer erneuten Machtübernahme im August 2021 eine moderatere Regierungsform in Aussicht gestellt habe, herrsche mittlerweile ein System der "Gender-Apartheid".