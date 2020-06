Parade: WHO warnt Russland

Auch bei Großereignissen im Freien müsste Abstand gehalten und müssten Hygienevorschriften beachtet werden, so die WHO-Vertreterin in Russland, Melita Vujnovic. In Russland gibt es täglich mehr als 8000 neue Covid-19-Fälle. Dennoch hat Kremlchef Wladimir Putin die zunächst abgesagte Parade zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland für 24. Juni angesetzt. Das Referendum findet am 1. Juli statt.

