Papst wegen geplanter Operation im Spital

Franziskus habe eine symptomatische Divertikelstenose des Darms (Ausstülpungen in der Darmwand, die sich entzünden können), teilte Vatikansprecher Matteo Bruni mit. Für seinen Aufenthalt in der Gemelli-Klinik wurde der Heilige Vater im zehnten Stock des Krankenhauses untergebracht, in denselben Zimmern, wo schon in der Vergangenheit Papst Johannes Paul II. beherbergt worden war.

Der Krankenhausaufenthalt des Papstes wurde gestern überraschend verlängert. Noch am Nachmittag waren Vatikan-Vertreter davon ausgegangen, dass Papst Franziskus nur eine Nacht in der Klinik verbringen muss. Am Abend hieß es dann aus dem Krankenhaus, dass der Papst „mindestens fünf Tage“ in der Klinik bleiben werde.

Unmittelbar vor der Einlieferung hatte der 84 Jahre alte Papst beim Angelus-Gebet angekündigt, dass er vom 12. bis zum 15. September in die Slowakei reisen wird. Am Tag vor seiner Abreise werde er in der ungarischen Hauptstadt Budapest die Abschlussmesse des Internationalen Eucharistischen Kongresses mitzelebrieren, sagte der Pontifex.

Der Gottesdienst mit dem Papst bildet den Abschluss des mehrtägigen Eucharistischen Weltkongresses in Budapest.