Papst verpflichtet Geistliche zum Melden von Missbrauch

Papst Franziskus hat gestern einen Erlass mit neuen Regeln im Umgang mit Missbrauch veröffentlicht: Für Kleriker und Ordensleute werde ab Juni die Verpflichtung eingeführt, innerhalb der Kirche Missbrauchs- und Vertuschungsfälle umgehend anzuzeigen. Bis Juni 2020 sollen zudem alle Diözesen weltweit leicht zugängliche Anlaufstellen einrichten.

Laut Vatikan sind künftig "alle Kleriker und Ordensleute verpflichtet, den kirchlichen Behörden unverzüglich alle ihnen bekannt gewordenen Berichte über Missbrauch zu melden". Sie müssen außerdem jeden Versuch, die Tat zu vertuschen und den Täter zu decken, anzeigen. Die Meldepflicht gilt nur für Kleriker und Ordensleute, Laien werden aber ermutigt, sich auch dieses Systems zu bedienen, um Missbrauchs- und Belästigungsfälle der zuständigen kirchlichen Behörde zu melden.

Das gestern veröffentlichte Papst-Dokument befasst sich auch mit dem Schutz von Personen, die Missbrauch anzeigen. "Wer eine Meldung erstattet, dem kann kein Schweigegebot hinsichtlich des Inhalts auferlegt werden", heißt es in dem Schreiben. Wer Missbrauch melde, dürfe "keiner Diskriminierung" ausgesetzt werden. Das Beichtgeheimnis bleibt von den neuen Normen unberührt. Die Verpflichtung zur Anzeige an die kirchliche Behörde rüttle nicht an den Meldepflichten, welche in den zivilen Rechtsordnungen der jeweiligen Länder vorgesehen sind.

Klare Regeln zu Ermittlungen

Das apostolische Schreiben des Papstes ("Motu Proprio") regelt zudem die Ermittlungen gegen Bischöfe und Kardinäle. Der Metropolitan-Erzbischof erhält vom Vatikan den Auftrag, Ermittlungen durchzuführen, wenn es beim Beschuldigten um einen Bischof geht. In Österreich sind die Zuständigen daher die Erzbischöfe von Wien und Salzburg, Kardinal Christoph Schönborn und Franz Lackner.

Im Februar hatte im Vatikan ein Treffen zum Thema Kinderschutz stattgefunden, an dem die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen aus der ganzen Welt beteiligt waren. Österreich war durch Kardinal Schönborn vertreten.