Papst kritisierte "Schiffbruch der Zivilisation"

Im Lager Mavrovouni traf das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag mit einer Gruppe von Flüchtlingen zusammen, viele davon Kinder. Der Pontifex kritisierte eine Gleichgültigkeit von EU-Regierungen gegenüber dem Schicksal von Flüchtlingen. "In Europa gibt es diejenigen, die das Problem weiterhin als eine Angelegenheit behandeln, die sie nicht betrifft." Es ist bereits der zweite Besuch von Franziskus auf Lesbos. 2016 nahm er drei muslimische Familien aus Syrien aus dem Lager Moria mit in den Vatikan. Das Camp wurde bei einem Brand im September 2020 zerstört, daraufhin wurde das Lager Mavrovouni errichtet, wo derzeit 2200 Menschen untergebracht sind.