Papst kritisierte "demografischen Winter"

Am Stefanitag äußerte er sich besorgt über die zurückgehenden Geburten und sprach von einem "demografischen Winter" und einer "Tragödie". "Viele Paare ziehen es vor, kein oder nur ein Kind zu haben", sagte er.

Am Christtag hatte der Heilige Vater wie üblich den Segen "Urbi et Orbi" (Der Stadt und dem Erdkreis) gespendet. In seiner Weihnachtsbotschaft forderte er, weltweite Konflikte nicht zu ignorieren und Gewalt mit Dialog zu lösen. Er bezog sich auf Krisenschauplätze wie in Syrien oder Afghanistan aber auch auf das Thema Migration.

Zur Ukraine-Krise sagte er am Samstag von der Loggia des Petersdoms zu Tausenden Gläubigen auf dem verregneten Petersplatz in Rom, dass sich "die Metastasen eines schwelenden Konflikts" nicht ausbreiten dürften.