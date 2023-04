Papst kritisiert in Ungarn den Nationalismus

Kinder empfingen Papst Franziskus in Budapest.

"Insgesamt scheint sich die Begeisterung für den Aufbau einer friedlichen und stabilen Gemeinschaft der Nationen in den Gemütern aufgelöst zu haben", sagte er laut Kathpress bei einem Treffen mit Politikern, Vertretern der Zivilgesellschaft und Diplomaten gestern in Budapest.

Bei dem Treffen im ehemaligen Karmeliterkloster in Budapest, dem Amtssitz des nationalkonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban, wandte sich Franziskus gegen die Verfolgung eigener strategischer Interessen in der internationalen Politik. Frieden entstehe durch "Arten von Politik, die fähig sind, das Ganze, die Entwicklung aller, in den Blick zu nehmen".

Dabei erinnerte der Papst auch an Ziele der Europäischen Union: "Fernstehende zu vereinen, die Völker in ihrem Inneren willkommen zu heißen und niemanden für immer als Feind stehen zu lassen."

ZIB 1: Papst verurteilt Nationalismus

Der Beitrag eines lebendigen Europa zur Zivilisation sei unerlässlich für die Aufrechterhaltung friedlicher Beziehungen, verwies Franziskus auf Worte des früheren französischen Außenministers Robert Schuman. "In dieser historischen Phase sind die Gefahren viele, aber ich frage mich, auch wenn ich an die leidgeprüfte Ukraine denke, wo die schöpferischen Anstrengungen für den Frieden bleiben?", fügte der Papst hinzu.

Mit dem Treffen im ehemaligen Karmeliterkloster endet der erste und politische Teil des Tagesprogramms von Papst Franziskus in Budapest. Am Samstag und Sonntag liegt der Schwerpunkt des Papst-Programms auf Begegnungen mit sozialem Hintergrund, etwa mit Geflüchteten, Kindern und Jugendlichen.

