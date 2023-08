Papst Franziskus in Portugal: Eindringlicher Appell an Europa

In einer Ansprache vor Vertretern der portugiesischen Regierung und Zivilgesellschaft mahnte er am Mittwoch im Kulturzentrum von Belém in Lissabon mehr Handeln an und forderte erneut Friedensbemühungen.

Angesichts von Kriegen und Konflikten sowie dem dadurch ausgelösten Leid und der Migration übte der Pontifex Kritik an Europa, das es an Anstrengungen zur Lösung der Probleme der Welt mangeln lasse. "Wohin steuerst du, wenn du der Welt keinen Friedenskurs vorschlägst, kreative Wege, um den Krieg in der Ukraine und den vielen Konflikten, die die Welt mit Blut beflecken?" Vor allem sei das Fehlen eines mutigen Friedenskurses spürbar, sagte der 86-Jährige. Es werde zudem mehr Geld in Waffen investiert, als in die Zukunft der Kinder.

Rund eine halbe Million Besucher werden in den nächsten Tagen in Portugal erwartet. Bild: (APA/AFP/VATICAN MEDIA/HANDOUT)

Der Traum vom Herzen des Westens

Europa müsse sich außerdem seinen Problemen stellen, sagte Franziskus. Er kritisierte den Umgang mit Migranten an den Außengrenzen und im Mittelmeer, den Geburtenrückgang sowie die Diskussionen über die Sterbehilfe. Zusätzlich scheine es ihm, dass die "weltweiten Ungerechtigkeiten, die Kriege, die Klima- und Migrationskrisen schneller voranschreiten als die Fähigkeit und oft auch der Wille, diesen Herausforderungen gemeinsam entgegenzutreten", so Franziskus.

Er träume stattdessen von einem "Europa als dem Herzen des Westens", das seinen Einfallsreichtum dafür einsetzt, um Kriegsherde zu löschen und Hoffnungslichter zu entzünden. Der Kontinent könne ein Treiber für die weltweite Öffnung sein, die auf der Welt gebraucht werde. Die Welt brauche Europa, "das wahre Europa", als Brückenbauer und Friedensstifter. Der Weltjugendtag der Katholiken in Lissabon sei eine Gelegenheit, etwas gemeinsam aufzubauen.

Frenetischer Jubel für das Oberhaupt der katholischen Kirche Bild: (APA/AFP/THOMAS COEX)

Drei Baustellen der Hoffnung

Die Gemeinsamkeit spielt für Franziskus in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Er nannte drei "Baustellen der Hoffnung", die Fragen der Umwelt, Zukunft und der Geschwisterlichkeit umfassen, an denen man gemeinsam arbeiten müsse. Er forderte etwa Anstrengungen zum Klimaschutz, Bemühungen gegen weniger Geburten sowie die Förderung des Sinns für Gemeinschaft unter den Menschen.

Nach seiner Ankunft in Lissabon hat sich Papst Franziskus mit dem portugiesischen Staatspräsidenten Marcelo Rebelo de Sousa zur offiziellen Willkommenszeremonie im Amtssitz Palácio Nacional de Belém getroffen. Auch ein Gespräch mit Ministerpräsident António Costa ist geplant.

"Werde verjüngt zurückkehren"

Bei seiner Anreise sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche im Flugzeug, er werde nach dem Fest "verjüngt" zurückkehren, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Es ist der vierte Weltjugendtag für Franziskus. Zuvor nahm er in Rio de Janeiro (2013), Krakau (2016) und Panama (2019) teil. Zu den Höhepunkten des Besuchs zählen die Begegnung mit kranken Jugendlichen im Wallfahrtsort Fátima, wo er voraussichtlich für den Frieden beten wird, das Abendgebet am Samstag sowie die Heilige Messe am Sonntag.

Die knapp einwöchige kirchliche Großveranstaltung mit insgesamt mehr als einer halben Million Teilnehmer aus allen Kontinenten wurde am Dienstagabend mit einem Gottesdienst eröffnet. An der abendlichen Messfeier unter Leitung des Lissaboner Patriarchen, Kardinal Manuel Clemente, nahmen nach Schätzungen der Ordnerdienste rund 250.000 Menschen teil. Unter den Weltjugendtags-Teilnehmern sind laut Kathpress auch rund 3.000 Jugendliche und junge Erwachsene aus Österreich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper