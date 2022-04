Papst: "Feindesliebe" auch im Krieg

Papst Franziskus hat am Palmsonntag zu Vergebung und "Feindesliebe" gerade auch in Kriegszeiten aufgerufen. Jesus werde "angesichts unserer gewalttätigen und verletzten Welt nicht müde, zu wiederholen: ‚Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun‘", sagte der 85-Jährige am Sonntag bei einer Messe auf dem Petersplatz. Es war die erste große Feier mit Tausenden Gläubigen seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren.

"Während seiner Kreuzigung lebt Jesus sein schwierigstes Gebot: die Feindesliebe", so Franziskus weiter. Im heftigsten körperlichen Schmerz der Passion schreie er nicht vor Wut und Schmerz, sondern bitte um Vergebung für jene, die ihn durchbohrten. Und er nenne auch den Grund: ihr Unwissen.

"Wenn man Gewalt anwendet, weiß man nichts mehr von Gott, der der Vater ist, noch von den anderen, die Geschwister sind", sagte der Papst. Man vergesse, warum man auf der Welt sei, "und gelangt dazu, absurde Grausamkeiten zu begehen". Das sei in diesen Tagen offensichtlich in der Torheit des Krieges, führte der Papst mit Blick auf den Ukraine-Krieg weiter aus.

Rund 1,7 Milliarden katholische und evangelische Christen in aller Welt beginnen am Palmsonntag die "Heilige Woche", den Höhepunkt des Kirchenjahres. Die Palmsonntags-Liturgie erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem und bildet den Auftakt der Liturgie für die Karwoche. Den Abschluss bildet am Ostersonntag auf dem Petersplatz die Heilige Messe mit dem Segen "Urbi et Orbi".