Papst dankte dem Gesundheitspersonal

Das gestrige Angelus-Gebet hat Papst Franziskus vor allem auch dafür genutzt, um nach zwei Jahren Corona-Pandemie dem Gesundheitspersonal zu danken. Er hat nach seinem Mittagsgebet am Sonntag auf dem Petersplatz zum Applaus für all diejenigen aufgerufen, die Kranke in dieser Zeit besonders unterstützt haben und auch jetzt noch unterstützen.

"Niemand rettet sich allein", erinnerte der Heilige Vater und erzählte vom Gespräch mit einem Arzt, der einem an Covid-19 sterbenden Mann die Hand gehalten habe, um ihn auf dem letzten Weg zu begleiten.

"Diesen Menschen sollten wir jeden Tag ein großes Dankeschön zukommen lassen", so der Papst in seiner Würdigung für Ärzte, Pfleger und Freiwillige. "Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger wirken in der Pandemie heldenhaft." Zudem erinnerte Franziskus an die Opfer der Naturkatastrophen in Madagaskar und Brasilien.

Am gestrigen Sonntag wurde in Italien der "Zweite Nationale Tag des Gesundheitspersonals" begangen. Dabei sollte die Arbeit all jener gewürdigt werden, die sich seit Beginn der Covid-19-Pandemie im Gesundheitssektor engagieren. Der 20. Februar ist der Tag, an dem vor genau zwei Jahren die erste Corona-Infektion an einem Patienten in Italien nachgewiesen wurde.

Die Pandemie hat das Land massiv getroffen, bis dato wurden zehn Millionen Corona-Infektionen registriert. Dazu kamen 150.000 Todesopfer und ein Wirtschaftseinbruch, wie es ihn seit 1945 nicht mehr gegeben hat.

Der Ausnahmezustand endet

Heute, zwei Jahre später, gibt es vorsichtigen Optimismus: Nach einer massiven Impfkampagne mit einer Durchimpfungsquote von 91 Prozent der Bevölkerung wurde Italien im Dezember und Jänner zwar von der Omikron-Variante schwer getroffen, die ist inzwischen aber wieder rückläufig und hat sich als deutlich harmloser als die Delta-Variante erwiesen.

Angesichts stark sinkender Infektionszahlen werden die Corona-Maßnahmen gelockert: Und am 31. März endet der seit zwei Jahren geltende Ausnahmezustand.