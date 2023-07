Pannen-Wahlkampf: DeSantis bisher abgeschlagen hinter Donald Trump

Ron DeSantis mischt sich nicht gerne unter das gewöhnliche Volk. Der an den Elite-Universitäten Yale und Harvard ausgebildete Herausforderer des "Make America Great Again"-Populisten Donald Trump reist bei den Vorwahlen deshalb nicht in Linienflugzeugen durch die Lande, sondern in Privatjets. Er hat eine Vorliebe für luxuriöse Hotels, speist gerne in teuren Restaurants und spricht ein wenig holzig.