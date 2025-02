Nach US-Druck: Panama stoppt Abkommen mit China

Die panamaische Botschaft in Peking habe China mitgeteilt, dass Panamas Beteiligung an dem Abkommen nicht verlängert werde, sagte Panamas Präsident Jose Raul Mulino am Donnerstag. US-Präsident Donald Trump hatte auf weniger Einfluss Chinas auf den Panamakanal gedrängt.

Zuvor hatte das US-Außenministerium Verwirrung ausgelöst, als es erklärte, die Betreiberfirma des Kanals verzichte künftig darauf, bei Schiffen der US-Regierung, also vor allem Militärschiffen, Gebühren für die Durchfahrt zu erheben. Panamas Präsident Mulino widersprach. "Ich dementiere diese Mitteilung des Außenministeriums, weil sie auf etwas basiert, das absolut falsch ist", sagte er.

