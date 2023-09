"Paket gegen Migration" in Italien

Die italienische Regierung hat ein Paket mit Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Einwanderung verabschiedet. Demnach kann die Inhaftierung von irregulär in Italien eingewanderten Personen auf die nach europäischen Vorschriften höchstmögliche Dauer von 18 Monaten ausgeweitet werden. Die Regierung hat außerdem dem Verteidigungsministerium das Mandat erteilt, weitere Zentren für die Abschiebung von Migranten einzurichten.

Die Zentren sollten an Orten mit geringer Bevölkerungsdichte entstehen, die leicht zu umzäunen und zu überwachen seien, teilte Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni mit. Verhältnisse wie auf der Mittelmeerinsel Lampedusa will Meloni um jeden Preis verhindern: Es dürfe nicht zu "weiteren Unannehmlichkeiten und Unsicherheit in den italienischen Städten" kommen, betonte Meloni.

Kommende Woche will sich die Regierung auch mit der Frage unbegleiteter Minderjähriger befassen. "Unser Ziel ist es, Minderjährige zu schützen. Wir wollen verhindern, dass, wie es jetzt der Fall ist, jeder mit einer einfachen Selbstbescheinigung in die für Minderjährige bestimmten Aufnahmesysteme integriert werden kann", betonte Meloni.

Wie explosiv die Lage in Italien mittlerweile ist, wurde gestern wieder deutlich: In der sizilianischen Hafenstadt Porto Empedocle kam es zu chaotischen Zuständen. Hunderte Migranten verließen die Flüchtlingseinrichtung am Hafen, in dem circa tausend aus Lampedusa kommende Menschen eingepfercht sind. Zu Spannungen kam es wegen der langen Wartezeiten für den Einstieg in Busse, die die Migranten in Einrichtungen nach Norditalien bringen sollen. Sicherheitskräfte versuchten laut italienischen Medien vergebens, die Menschen zu stoppen.

Am Wochenende hatte Meloni gemeinsam mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen das Flüchtlingslager in Lampedusa besucht. Beide waren schockiert.

