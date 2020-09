OSZE will Expertenmission nach Weißrussland schicken

Darauf haben sich 17 Mitgliedstaaten der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa), einschließlich der USA, verständigt. Wie die OSZE am Freitag mitteilte, soll die Mission die Vorwürfe der Menschenrechtsverletzungen untersuchen. Minsk wird aufgerufen, mit der Mission zusammenzuarbeiten.

In Weißrussland ist es nach der offensichtlich weder freien noch fairen Präsidentschaftswahl zu Massenprotesten gegen Präsident Alexander Lukaschenko gekommen. Dabei kam es zu massiver Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten und zu Verhaftungen.

Die in Wien ansässige OSZE äußerte ihre Besorgnis über die Achtung der Menschenrechte. Glaubwürdige Berichte würden zeigen, dass die weißrussischen Behörden zahlreiche Weißrussen, die friedlich ihr Recht auf freie Wahlen gefordert hätten, zu Unrecht und gewaltsam festgenommen, verhaftet und sogar missbraucht hätten, erklärte die OSZE in einer Aussendung.

Auch Journalisten seien Opfer geworden und hätten ihre Akkreditierung verloren. Umfangreiche Internet-Abschaltungen durch die Behörden hätten den Zugang der Weißrussen zu wichtigen Informationen beschränkt. Führende politische Oppositionelle seien festgenommen, verhaftet oder aus dem Land vertrieben worden, um den Dissens zum Schweigen zu bringen. Darüber hinaus hätten die weißrussischen Behörden nicht auf frühere Angebote des OSZE-Vorsitzes reagiert, einen nationalen Dialog zwischen dem Regime von Präsident Alexander Lukaschenko und Vertretern der Bevölkerung zu ermöglichen.

17 Staaten stehen hinter der Forderung der Mission. Das sind Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Island, Kanada, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien und die USA, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das dänische Außenministerium meldete.

Ukraine hält mit NATO-Truppen Militärmanöver ab

Die Ukraine begann am Donnerstag gemeinsam mit NATO-Soldaten ein Militärmanöver. Die Übungen begannen am Donnerstag etwa 180 Kilometer von Weißrussland an der Westgrenze des Landes.