Ostukraine: Einigung auf Waffenstillstand

Mit einem Signal in Richtung Entspannung ließ gestern die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) aufhorchen. Demnach habe es eine Einigung auf einen kompletten Waffenstillstand in der Ostukraine gegeben. Dies sei das Ergebnis der Gespräche zwischen OSZE, Ukraine und Russland, sagte Sonderbeauftragter Mikko Kinnunen. Die Teilnehmer zeigten sich entschlossen, in allen Punkten das Abkommen vom Juli 2020 umzusetzen.

In der Ostukraine stehen sich ukrainische Regierungstruppen und Separatisten gegenüber, die von Russland unterstützt werden. Die Regierungen in Kiew und Moskau machen sich gegenseitig für die jüngsten Verletzungen des Waffenstillstandes von 2020 verantwortlich. Der Konflikt selbst dauert seit 2014 an. Unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich endeten die schwersten Gefechte zwischen ukrainischen Soldaten und den von Russland unterstützten Gruppen 2015.

Russland soll in den vergangenen Wochen in der Grenzregion zur Ukraine rund 100.000 Soldaten zusammengezogen haben.

Russisches Militärmanöver

Aus Russland kam gestern allerdings die Ankündigung eines Militärmanövers. Fallschirmjäger sollen demnach noch in dieser Woche Übungen nahe der ukrainischen Grenze abhalten. Das Manöver solle auf der 2014 annektierten Krim und in der benachbarten Provinz Krasnodar stattfinden. Geübt werde die Einnahme eines Gebiets im Rahmen eines Offensiveinsatzes.

Die NATO hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin unterdessen aufgerufen, die bevorstehenden Feiertage für einen Rückzug seiner Streitkräfte von der ukrainischen Grenze zu nutzen. Russland habe die Möglichkeit, ein friedliches und erholsames Weihnachtsfest für alle zu gewährleisten, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg.