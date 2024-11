Oreschnik-Raketen: Putin kündigt weiteren Einsatz an

Von nachrichten .at, 22. November 2024, 19:18 Uhr

Tags zuvor hatte Russland erstmals eine solche Rakete eingesetzt und damit die ukrainische Stadt Dnipro beschossen (die OÖN berichteten). Nach bisher nicht bestätigten russischen Angaben kann die Rakete mit Hyperschallgeschwindigkeit fliegen. Experten gehen davon aus, dass sie auch mit nuklearen Sprengsätzen bestückt werden könnte.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte berief nach dem Oreschnik-Einsatz eine Sitzung des NATO-Ukraine-Rats für Dienstag ein.

"Botschaft an den Westen"

Russland nannte den Einsatz der neuen Hyperschall-Mittelstreckenrakete am Freitag eine "Botschaft an den Westen". Man habe "die Konturen weiterer Vergeltungsmaßnahmen" klar umrissen, sollte die Ukraine weiter westliche Raketen auf Ziele in Russland abschießen dürfen.

