Orban trauert Trump nach

Regierungstreue Medien im nationalkonservativ beherrschten Ungarn haben gestern den durch nichts belegten Vorwurf des Wahlbetrugs in den USA unterstützt. "Große Anspannung in Amerika angesichts der vielen Hinweise auf Betrug", titelte das Internetportal Origo.hu, das den rechtsgerichteten Premier Viktor Orban unterstützt. Eine ähnliche Stoßrichtung war in den regierungstreuen Medien Ungarns seit Donnerstag zu beobachten.

Auch Orban selbst schien den Vorwürfen aus dem Lager des rechtspopulistischen US-Präsidenten Donald Trump Glauben zu schenken. Auf die Frage nach seiner Einschätzung zu den Wahlbetrugs-Vorwürfen in den USA sagte Orban gestern im Staats-Radio, die USA könnten "nicht mehr andere nach solch einer Wahl kritisieren". Er fügte hinzu: "Wenn das in Ungarn passieren würde, würde der Himmel einstürzen – es ist undenkbar."

Zugleich betonte Orban, dass Trump "Ungarns Freund" sei. Orban unterstrich: "Ich stand immer an der Seite von Präsident Trump."

