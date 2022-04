Orban-Sieg: Rückschlag für Ungarns Demokratie

Ungarns Premier Viktor Orban wird auch in den kommenden vier Jahren fest im Sattel sitzen. Seine rechtsnationale Regierungspartei Fidesz konnte einen überwältigenden Sieg bei den Parlamentswahlen am Sonntag einfahren und sich eine Zweidrittelmehrheit im 199-köpfigen Parlament sichern. Die oppositionelle Allianz "Egysegben Magyarorszagert" (In Einheit für Ungarn) erlitt eine schwere Niederlage. Das Sechsparteienbündnis mit seinem Spitzenkandidaten Peter Marki-Zay kam auf nur 35 Prozent der Stimmen und 56 Mandate.

"Vom Mond sichtbar"

"Es ist ein riesiger Sieg, so riesig, dass man ihn sogar vom Mond sehen kann, aber aus Brüssel auf jeden Fall", sagte der strahlende Regierungschef Orban in seiner Siegesrede in Budapest. "Wir haben die Unabhängigkeit und Freiheit Ungarns, seinen Frieden und seine Sicherheit beschützt", betonte der seit 2010 ununterbrochen regierende Ministerpräsident, der nun vor seiner fünften Amtszeit steht.

"Enorme internationale Kraftzentren haben sich gegen uns in Stellung gebracht", führte er weiter aus. Unter die zahlreichen Feinde seiner Politik zählte er "die internationale Linke, Brüssel, die internationalen Medien und den ukrainischen Präsidenten". Selenskyj hatte Orban zuletzt aufgefordert, von Präsident Putin abzurücken.

Wahlforscher führten den unerwartet deutlichen Erfolg des Regierungslagers darauf zurück, dass die Mehrheit der Wähler mit den Zuständen im Land zufrieden sei. In der seit zwölf Jahren währenden Regierungszeit Orbans haben sich die Lebensbedingungen für viele verbessert. Zugleich sei es Orban gelungen, die Gemüter angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine zu beruhigen. Mit seiner Beteuerung, dass nur er "Ungarn aus dem Krieg heraushalten" könne, täuschte er über sein enges Verhältnis zur Führung in Moskau hinweg. Die Sanktionsmaßnahmen der EU gegen Russland trug er nur halbherzig mit.

Während die Opposition nach einem Sündenbock für die Wahlschlappe sucht und nun wahrscheinlich wieder über Jahre zerstritten bleibt, hat Orban, der 2014 die "illiberale Demokratie" nach russischem Vorbild ausgerufen hat, nun freie Hand für eine Änderungen der Verfassung nach seinen Machtfantasien.

Gratulationen kamen – wenig überraschend – von den Putin-freunden, unter anderem auch von der FPÖ. Auch Moskau gratulierte: Der Kremlchef zeigte sich "zuversichtlich für die weitere Partnerschaft". Westliche Demokratien hingegen sprachen von einem "schweren Rückschlag für die Demokratie Europas".