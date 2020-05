Orban: EU-Wiederaufbauplan "absurd und pervers"

Die geplante Verteilung der Gelder unter den Mitgliedsländern bezeichnete Orban im Staatsrundfunk Kossuth-Radio als "absurde und perverse Lösung". Den Reichen würden nämlich mehr Mittel zukommen als den Armen, meinte der Regierungschef in seinem wöchentlichen Radiointerview. "Es ist keine gute Idee, mit dem Geld der Armen die Reichen zu finanzieren."

Der Premier erklärte zum gesamten Wiederaufbauplan der EU-Kommission weiter, dass er sich auf den ersten Blick gegen dessen Finanzierung aus Krediten "sträube", den Plan aber nicht sofort ablehne, sondern erst prüfen müsse. Da jedes Land eine Rückzahlungspflicht habe, müsse "nüchtern über diesen Plan entschieden werden, der für Jahrzehnte die Zukunft des Landes bestimmen könnte". Er sieht in dem Vorschlag allerdings "die konkrete Verwirklichung der (EU-intern heftig umstrittenen, Anm.) Eurobonds".

Der ungarische Ministerpräsident lobte gleichzeitig das Vorgehen Ungarns in der Coronakrise, durch das das Land "erfolgreicher" bei der Eindämmung der Pandemie gewesen sei als die Westeuropäer. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die Maßnahmen aufgrund des Notstands schneller eingeführt werden konnten, so Orban. Der Ende März verkündete, international kritisierte Notstand in Ungarn erlaubte ein Regieren per Dekret auf unbestimmte Zeit. Er habe den Krisenstab nun angewiesen, eine sogenannte schnelle Einsatztruppe zu schaffen, um im Falle einer zweiten Corona-Welle Hotspots möglichst schnell lokalisieren zu können, verkündete Orban.