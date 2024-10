Orban erwartet Schlagabtausch im EU-Parlament

Abgesehen von den Verbündeten am rechten Rand hält sich die Freude über den Besuch in engen Grenzen. Orban gab deswegen schon am Dienstagnachmittag eine Pressekonferenz. Weil seine Rede sicher von einem verbalen Schlagabtausch überlagert sein werde, sei es nützlich, das Programm vorab internationalen Medienvertretern darzulegen, sagte er Ungar. Ungestört verlief auch der Auftritt am Dienstag nicht: Sicherheitspersonal musste einen Mann aus dem Saal bringen, der lautstark gegen Orbans Politik