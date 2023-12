Orban droht mit einem Scheitern des EU-Gipfels

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban verfolgt weiter seinen eignen Kurs in der EU.

Die EU-Staats- und Regierungschefs werden sich diese Woche gleich drei Tage in Brüssel aufhalten. Vor dem regulären EU-Gipfel ist am Mittwoch ein EU-Westbalkan-Gipfel geplant.

Es wird erwartet, dass sich die Beratungen am Donnerstagabend lang in die Nacht hineinziehen werden. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat eine Grundsatzdiskussion über die EU-Ukraine-Politik gefordert. Er wehrt sich nicht nur gegen die geplanten langfristigen EU-Milliardenhilfen für das Land, sondern will auch keine weiteren Sanktionsbeschlüsse gegen Russland und insbesondere auch keinen Beschluss zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Kiew. Gestärkt fühlt sich Orban, nachdem die Slowakei unter dem neuen Ministerpräsidenten Robert Fico vom bisherigen Ukraine-Unterstützungskurs abgeschwenkt ist.

Zu Beginn dieser Woche hatte Orban mit einem "Scheitern" des Mitte Dezember anstehenden EU-Gipfels gedroht, wenn EU-Ratspräsident Charles Michel nicht die beiden Hauptbeschlüsse zur Unterstützung der Ukraine von der Tagesordnung des Gipfels streiche.

Vermittlungsversuch Macrons

Ein Vermittlungsversuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dürfte kein Ergebnis gebracht haben. Er lud Orban am Donnerstag zu einem Abendessen ein. Über den tatsächlichen Inhalt des Gesprächs wurde anschließend nichts bekannt.

In einem Interview mit der französischen Zeitung "Le Point" erklärte Orban, dass "die Ukraine eines der korruptesten Länder der Welt" sei. "Wenn deren Landwirtschaft Teil der EU-Landwirtschaft wird, dann zerstört sie diese." Denkbar sei allenfalls eine "strategische Partnerschaft" zwischen der EU und der Ukraine, bekräftigte Orban. "Wenn wir es schaffen, dass die Ukraine sich der EU annähert, dann sehen wir in einigen Jahren weiter."

Diplomaten vermuten, dass Orban mit seiner Blockadedrohung die Freigabe von 13 Milliarden Euro an EU-Mitteln für sein Land erreichen will. Die Europäische Union hatte die Gelder wegen Rechtsstaatsproblemen in Ungarn eingefroren. Europaparlamentarier warfen Orban "Erpressung" vor.

Millionenzahlung an Ungarn

Grünes Licht gab es am Freitag bereits für die Freigabe von Mitteln aus dem Corona-Wiederaufbaufonds für Ungarn. Zuvor müsse das Land aber Reformen im Justizbereich umsetzen, sagte wie EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis. Eine Vorfinanzierung von rund 900 Millionen Euro kann unabhängig davon schon davor fließen. Dass die Entscheidung unmittelbar vor dem EU-Gipfel getroffen wurde, dürfte kein Zufall sein – Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat kürzlich mit einem Veto auch gegen die geplante Aufstockung des mehrjährigen EU-Haushalts gedroht, die beim Treffen der Staats- und Regierungschefs fixiert werden soll.

Autorin Heidi Riepl Redakteurin Außenpolitik, Weltspiegel Heidi Riepl

