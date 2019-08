Oppositionsproteste in Moskau: Fast 700 Festnahmen

Von rund 600 Festnahmen war in einer Mitteilung des Innenministeriums die Rede - und von 1500 Teilnehmern der Aktion. Andere Quellen sprachen von rund 700 Festgenommenen, darunter auch die bekannte Anti-Korruptions-Kämpferin Ljubow Sobol.

Sie ist bereits seit Tagen in einem Hungerstreik - und geschwächt. Die Behörden hatten Sobol noch am Freitag ausdrücklich davor gewarnt, auf die Straße zu gehen. Auch auf dem Puschkin-Platz gab es Lautsprecherdurchsagen, in denen die Menschen gewarnt wurden, an der unerlaubten Aktion teilzunehmen. Die Juristin Sobol kämpft wie ihre Mitstreiter für eine Zulassung als Kandidatin zur Wahl des Moskauer Stadtrats am 8. September. Die Wahlleitung hatte ihr wie den meisten nicht systemtreuen Anwärtern keine Registrierung erteilt - wegen angeblich schwerer Formfehler.

Unter den 685 Festgenommenen seien auch mehrere akkreditierte Journalisten, teilte OWD-Info mit. Die mit Helmen, Schutzwesten und Schlagstöcken ausgerüsteten Uniformierten packten Dutzende Menschen an Händen und Beinen und zwängten sie in Polizeibusse. Unter ihnen seien auch akkreditierte Journalisten, teilte die Nichtregierungsorganisation OWD-Info am Samstag mit. Nach Einschätzung von Reportern lag die Zahl der Demonstranten deutlich über den Angaben der Polizei, die eben von 1500 Teilnehmern sprach. Die tatsächliche Zahl ließ sich aber schwer schätzen, weil sich die Kundgebung auf mehrere Viertel erstreckte.

Nach Angaben von OWD-Info wurden während der Festnahmen mehrere Menschen verletzt. Die Polizei baute Metallbarrieren auf, eine Metrostation wurde zwischenzeitlich geschlossen. Das mobile Internet funktionierte mehrere Stunden lang nicht. Auf Bildern von der Kundgebung waren vermummte Polizisten zu sehen, die mit Knüppeln auf Demonstranten einschlugen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verurteilte einen "unnötigen und exzessiven Einsatz von Gewalt".

Die Regierungskritiker hatten sich trotz eines Demonstrationsverbots in der russischen Hauptstadt versammelt, um fünf Wochen vor der Kommunalwahl gegen den Ausschluss mehrerer Oppositionskandidaten zu protestieren. Zahlreiche Oppositionskandidaten, die wegen angeblicher formaler Mängel von dem Urnengang am 8. September ausgeschlossen wurden, sind derzeit inhaftiert.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.