Oppositionschef hat zur Revolution aufgerufen

Unterdessen rief der geschäftsführende Chef der vom Militär abgesetzten Zivilregierung in seiner ersten öffentlichen Rede alle Bevölkerungsteile zur Fortsetzung der Proteste auf. "Diese Revolution ist die Chance für uns, unsere Anstrengungen zu vereinen", sagte Mahn Win Khaing Than in einer auf Facebook verbreiteten Rede.

In Mandalay, der zweitgrößten Stadt des Landes, eröffnete die Polizei am Samstag das Feuer auf einen Sitzstreik, wie Augenzeugen berichteten. Dabei seien fünf Menschen getötet worden. Lokale Medien berichteten über weitere Tote in der Wirtschaftsmetropole Yangon, wo die Polizei ebenfalls geschossen habe. Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden bisher mehr als 70 Menschen getötet.

Seit sich das Militär Anfang Februar an die Macht geputscht und die zivile Regierung abgesetzt hat, kommt es täglich zu Massendemos. Bei den Protesten werden Freilassung und Wiedereinsetzung der gestürzten De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi gefordert. Win Khaing Than war als führendes Mitglied der Ex-Regierungspartei NLD an die Stelle der nach dem Putsch verhafteten San Suu Kyi getreten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.