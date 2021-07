Opposition kritisiert Johnsons Corona-Politik

Über die geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen ist in Großbritannien ein heftiger politischer Streit ausgebrochen: Die Regierung von Premier Boris Johnson will noch im Sommer alle Corona-Beschränkungen in England aufheben, was die Opposition heftig kritisiert. Keir Starmer, der Chef der Labour Party, machte den Regierungschef persönlich für den Anstieg der Neuinfektionen aufgrund der hochansteckenden Delta-Variante verantwortlich.

"Machen wir uns klar, warum die Infektionsraten so hoch sind: weil der Premierminister die Delta-Variante – wir können sie auch Johnson-Variante nennen – ins Land gelassen hat", sagte Starmer gestern im Unterhaus in London.

Die Opposition wirft Johnson vor, dass die Regierung Indien, wo die Delta-Variante zuerst entdeckt worden war, erst nach Wochen auf eine "rote Liste" von Risikogebieten gesetzt hat – weil er einen geplanten Indien-Besuch nicht habe absagen wollen. Johnson weist das zurück. Die Delta-Variante ist mittlerweile für fast alle Neuinfektionen im Vereinigten Königreich verantwortlich. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen einer Woche, stieg zuletzt auf etwa 245. In Österreich liegt der Wert bei 6,7.