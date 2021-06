Opposition fordert Tribunal gegen Lukaschenko

Die "Verbrechen der Lukaschenko-Diktatur" müssten untersucht werden, forderte die 38-Jährige gestern in einer Rede vor dem Senat in Prag. Tichanowskaja war bei der Präsidentenwahl im August 2020 gegen Machthaber Alexander Lukaschenko angetreten, der sich zum Sieger erklärte.

Der einzige Ausweg aus der Krise in Belarus seien freie Wahlen unter internationaler Aufsicht, betonte die Politikerin vor der zweiten Kammer des Parlaments in Prag. Sie verurteilte erneut die Festnahme des Bloggers Roman Protassewitsch, dessen Flugzeug vor rund zwei Wochen zur Landung in Minsk gezwungen worden war.